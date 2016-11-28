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Россельхознадзор изменит один из знаков из-за сходства с медалью "За отвагу"

Теги: интеллектуальная собственность, Россельхознадзор, Россия
16:28 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Россельхознадзор приносит свои извинения ветеранам в связи со схожим дизайном отличительного знака, присуждаемого им молокопереработчикам, вошедшим в «Список Честных», с дизайном российской боевой награды «За отвагу», говорится в сообщении ведомства.

«Для того, чтобы предприятие добровольно инициировало внезапную проверку, от него требуется смелость и глубокая уверенность в качестве производимой продукции. В связи с этим Россельхознадзором был подготовлен знак, который напоминает по дизайну один из вариантов исполнения Медали «За отвагу» (на прямоугольной колодке)», - сообщило ведомство.

Однако у ряда ветеранов такая схожесть знака Россельхознадзора и медали «За отвагу» вызвала определенные вопросы. После первого же обращения знак был переименован и его дизайн был модифицирован, а 28 ноября данные изменения были внесены в архив сайта Россельхознадзора. 

В ближайшее время дизайн знака, по информации ведомства, будет изменен так, чтобы избежать смешения с изображениями государственных наград и иных знаков отличия. В отношении лиц, чьи действия привели к вышеописанной ситуации, проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о применении по отношению к ним мер наказания.  

 

 

 

 

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Россельхознадзор изменит один из знаков из-за сходства с медалью "За отвагу"

16:28 28/11/2016 Россельхознадзор приносит свои извинения ветеранам в связи со схожим дизайном отличительного знака, присуждаемого им молокопереработчикам, вошедшим в «Список Честных», с дизайном российской боевой награды «За отвагу», говорится в сообщении ведомства.
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