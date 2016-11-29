Обвиняемый в растрате 60 млн руб директор "СПТБ Звездочка" арестован

flickr.com/ Rubén Díaz

19:50 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральный директор ЗАО "Специальная производственно-техническая база Звездочка" Константин Хрюкин, обвиняемый в совершении растраты в особо крупном размере, взят под стражу, сообщает в понедельник Следственный комитет (СК) России.

Как отмечает ведомство, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере), в отношении Хрюкина было возбуждено Следственными органами СК РФ по Мурманской области по материалам Федеральной службы безопасности и "Объединенной судостроительной корпорации" (АО "ОСК").

ЗАО "СПТБ "Звездочка" занимается ремонтом и переоборудованием судов и кораблей. В числе заказчиков предприятия числится Министерство обороны РФ, по заданию которого "Звездочка", в частности, занимались ремонтом атомного крейсера "Петр Великий".