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Обвиняемый в растрате 60 млн руб директор "СПТБ Звездочка" арестован

Теги: Прокуратура и следствие, Мурманская область, Россия
19:50 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральный директор ЗАО "Специальная производственно-техническая база Звездочка" Константин Хрюкин, обвиняемый в совершении растраты в особо крупном размере, взят под стражу, сообщает в понедельник Следственный комитет (СК) России.

Как отмечает ведомство, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере), в отношении Хрюкина было возбуждено Следственными органами СК РФ по Мурманской области по материалам Федеральной службы безопасности и "Объединенной судостроительной корпорации" (АО "ОСК").

ЗАО "СПТБ "Звездочка" занимается ремонтом и переоборудованием судов и кораблей. В числе заказчиков предприятия числится Министерство обороны РФ, по заданию которого "Звездочка", в частности, занимались ремонтом атомного крейсера "Петр Великий".

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Обвиняемый в растрате 60 млн руб директор "СПТБ Звездочка" арестован

19:50 28/11/2016 Генеральный директор ЗАО "Специальная производственно-техническая база Звездочка" Константин Хрюкин, обвиняемый в совершении растраты в особо крупном размере, взят под стражу.
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