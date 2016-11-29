Замглавы администрации Одинцово задержан по подозрению во взятке

flickr.com/ Rubén Díaz

10:59 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Заместитель руководителя администрации подмосковного городского поселения Одинцово Вячеслав Кудрявцев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РАПСИ адвокат Игнат Яворский.

По предварительным данным следственных органов, чиновник потребовал от представителя местной коммерческой организации передать ему денежные средства в размере 8,3 миллиона рублей за согласование переноса земельного участка и увеличение его площади. При получении части требуемой суммы денежных средств в размере 4,5 миллиона рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Кудрявцев был задержан накануне вечером, сейчас он вроде находится в одинцовском изоляторе, я еду к нему. Пока с ним не говорил, поэтому про дело и его позицию ничего на данный момент сказать не могу», — сказал агентству защитник.

По словам Яворского, вопрос о мере пресечения Кудрявцеву будет рассмотрен судом сегодня или 30 ноября.