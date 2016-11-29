Начальник тувинской колонии обвиняется в получении взятки баранами

11:55 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Следственными органами Следственного комитета (СК) России по Республике Тыва предъявлено обвинение врио начальника ФКУ колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва в получении взятки баранами, сообщает пресс-служба регионального СК.

"Следственными органами СК РФ по Республике Тыва 39-летнему временно исполняющему обязанности начальника ФКУ колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил взятку в виде пяти баранов от осужденного, отбывающего наказание в вышеупомянутом учреждении, за ранее предоставленный ему продолжительный выезд из колонии.

В настоящее время обвиняемый по ходатайству следователя заключен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.