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Начальник тувинской колонии обвиняется в получении взятки баранами

Теги: Коррупция, ФСИН РФ, Следственный комитет РФ, Республика Тыва, Россия
11:55 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Следственными органами Следственного комитета (СК) России по Республике Тыва предъявлено обвинение врио начальника ФКУ колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва в получении взятки баранами, сообщает пресс-служба регионального СК.

"Следственными органами СК РФ по Республике Тыва 39-летнему временно исполняющему обязанности начальника ФКУ колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил взятку в виде пяти баранов от осужденного, отбывающего наказание в вышеупомянутом учреждении, за ранее предоставленный ему продолжительный выезд из колонии.

В настоящее время обвиняемый по ходатайству следователя заключен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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Начальник тувинской колонии обвиняется в получении взятки баранами

11:55 29/11/2016 Следственными органами Следственного комитета (СК) России по Республике Тыва предъявлено обвинение врио начальника ФКУ колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва в получении взятки баранами, сообщает пресс-служба регионального СК.
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