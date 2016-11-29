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Перед судом предстанет коллектор, угрожавший взорвать детсад за долги воспитателя

Контекст
Теги: Терроризм, Следственный комитет РФ, Новосибирская область, Россия
13:35 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коллекторского агентства из города Новосибирска, угрожавшего воспитательнице детского сада совершением террористического акта в случае невыплаты задолженности по кредиту в размере 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего сотрудника коллекторского агентства из города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 330 УК РФ, частью 1 статьи 207 УК РФ (самоуправство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2016 года обвиняемый, будучи сотрудником коллекторского агентства, незаконными методами добивался погашения потребительского займа от воспитательницы детского сада. Так, с целью получить долг мужчина совершил 38 звонков по месту работы женщины, угрожая при этом совершением террористического акта в случае невыплаты по кредиту.

"В связи с поступившей информацией 262 воспитанника и 46 работников детского сада незамедлительно были эвакуированы, в ходе проведенных мероприятий взрывное устройство не было обнаружено", — отмечает ведомство.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

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Перед судом предстанет коллектор, угрожавший взорвать детсад за долги воспитателя

13:35 29/11/2016 Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коллекторского агентства из города Новосибирска, угрожавшего воспитательнице детского сада совершением террористического акта в случае невыплаты задолженности по кредиту в размере 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
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