УФАС установило нарушение предпринимателем прав ВИА "Поющие гитары" на бренд

16:48 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС России выдало предписание индивидуальному предпринимателю (ИП) Дронову, являющемуся владельцем товарного знака «Поющие гитары», о прекращении воспрепятствования деятельности одноименного ансамбля, говорится в сообщении антимонопольного управления.

Комиссия УФАС решила, что действия Дронова по использованию товарного знака «Поющие гитары» являются актом недобросовестной конкуренции и нарушают закон о конкуренции.

Основанием возбуждения антимонопольного дела послужило заявление участников легендарного ансамбля «Поющие гитары», созданного в Ленинграде в 1966 году. По их информации, ИП Дронов зарегистрировал товарный знак «Поющие гитары» и всячески препятствовал деятельности ООО «Поющие гитары», созданное участниками коллектива.

Санкт-Петербургское УФАС России установило, что ИП Дронов является правообладателем товарного знака «Поющие гитары». Зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение «Поющие гитары» воспроизводит название известного вокально-инструментального ансамбля, и поэтому не могло быть зарегистрировано без согласия обладателя авторского права или его правопреемников, отметило ведомство.

На одном из заседаний антимонопольного управления Дронов подтвердил, что регистрировал товарный знак на свое имя именно с целью защиты интересов и названия ВИА «Поющие гитары». Однако, по информации управления, он в 2013 году создал свою группу с одноименным названием и начал препятствовать выступлениям ВИА «Поющие гитары», рассылая его контрагентам претензионные письма. Свои действия он объяснял наличием у него исключительного права на товарный знак, но не разъяснял контрагентам того, что в перечне услуг, которые он может оказывать, отсутствуют услуги по организации и проведению концертов, говорится в сообщении.

«Подобное поведение Дронова С.М. создало опасность убытков для ООО «Поющие гитары», связанных с вынужденной отменой концертов, необходимостью срочного поиска другой концертной площадки или переноса даты концерта», — считает УФАС.