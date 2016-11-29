Музыкант Маруани задержан по подозрению в вымогательстве 1 млн евро у Киркорова

19:28 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Полиция задержала лидера группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова, сообщил РАПСИ адвокат Киркорова Александр Добровинский.

«Они задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро у Филиппа Киркорова. Все произошло на моих глазах», — сказал он.

Трунов на звонок РАПСИ не ответил.

Ранее Трунов сообщал РАПСИ о намерении защищать в американском суде нарушенные Киркоровым авторские права Маруани.

На среду, 30 ноября, в Москве была запланирована пресс-конференция с участием сторон конфликта.