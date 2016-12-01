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Спортсмены дают показания против информатора WADA Родченкова — СК

Контекст
Теги: Допинг, спорт, Министерство Спорта РФ, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
16:04 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, склонял спортсменов к употреблению препаратов, содержащих допинг, следует из доклада заместителя Председателя Следственного комитета (СК) РФ Ильи Лазутова, опубликованном на сайте ведомства.

С докладом Лазутов выступил в среду на заседании Независимой антидопинговой комиссии.

"Ряд спортсменов (их фамилии я сегодня называть не буду) дали прямые показания о том, что Родченков склонял их к употреблению препаратов, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии были определены как допинговые. Кроме того, по ходу расследования возникает все больше вопросов к деятельности Родченкова — как к нему лично, так и к группе лиц, которые могли быть вовлечены в преступную деятельность. Я многого сегодня не могу сказать, так как обязан соблюдать тайну следствия, но речь здесь может пойти не только об уже выявленных преступлениях, но и об определенных криминальных схемах во главе с Родченковым", — указал Лазутов в докладе.

По его словам, в ходе расследования проверяются все сведения, в том числе о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, тренерами и должностными лицами Минспорта России, руководителями и сотрудниками ВФЛА, Ассоциации Российского антидопингового агентства "РУСАДА" и Антидопингового центра. Изучаются доводы о вскрытии тары для допинг-проб и подмене биоматериала спортсменов, упомянутые независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в июльском отчёте.

"Дали показания ответственные за исполнение в России международных антидопинговых правил, стандартов отбора, анализа и хранения допинг-проб должностные лица Минспорта России, руководители и сотрудники ВФЛА, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. К настоящему времени допрошены бывшие заместитель Министра спорта Нагорных и советник Министра спорта Желанова, заместитель директора Департамента науки и образования министерства Абалян, генеральные директора РУСАДА Анцелиович и Антидопингового центра Дикунец, старший тренер сборных команд России по лёгкой атлетике Лукашкин и бывший старший тренер Мельников, бывший президент ВФЛА Балахничёв, бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Португалов, а также более 50 спортсменов, их тренеры и менеджеры. Следственные действия будут продолжены до установления всех обстоятельств дела", — сообщает Лазутов.

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Спортсмены дают показания против информатора WADA Родченкова — СК

16:04 30/11/2016 Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, склонял спортсменов к употреблению препаратов, содержащих допинг, следует из доклада заместителя Председателя Следственного комитета (СК) РФ Ильи Лазутова, опубликованном на сайте ведомства.
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