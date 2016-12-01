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Экс-гендиректор рыбокомбината "Островной" пойдет под суд за невыплату зарплаты

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Теги: Прокуратура и следствие, Сахалин, Россия
09:46 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора закрытого акционерного общества «Рыбокомбинат Островной» Натальи Кашкаровой, обвиняемой в невыплате заработной платы на сумму более 19 миллионов рублей направлено на рассмотрение в суд, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК по Сахалинской области завершено расследование дела в отношении Кашкаровой. По версии следствия, она из личной заинтересованности, выразившейся в поддержании постоянной и бесперебойной деятельности организации, с февраля 2015 по январь 2016 года не выплачивала заработную плату 267 работникам. Сумма задолженности по заработной плате перед работниками организации составила более 19 миллионов рублей. При этом у директора имелись в наличии достаточные денежные средства и реальная финансовая возможность для погашения задолженности по заработной плате перед работниками, так как предприятием производились расчеты с иными предприятиями – контрагентами", - сообщает СК. По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Кашкарова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Уголовное дело в ближайшее будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Экс-гендиректор рыбокомбината "Островной" пойдет под суд за невыплату зарплаты

09:46 01/12/2016 Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора закрытого акционерного общества «Рыбокомбинат Островной» Натальи Кашкаровой, обвиняемой в невыплате заработной платы на сумму более 19 миллионов рублей направлено на рассмотрение в суд, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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