Роспатент отказал иностранной фирме Oleina в жалобе на регистрацию бренда

Роспатент

13:04 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Роспатент отклонил возражение швейцарской компании Oleina S.A. на предоставление правовой охраны товарному знаку "Золотая масленица", зарегистрированному на ростовское ЗАО "ДонМаслоПродукт", говорится в материалах патентного ведомства.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 29-го класса (масла и пищевые жиры, а также продукты питания) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

По мнению Oleina S.A., зарегистрированный на ростовскую компанию знак сходен до степени смешения со словесными товарными знаками "Масленица", "Солнечная масленица" (принадлежат швейцарской компании).

Роспатент указал, что несмотря на присутствие в брендах тождественного элемента "Масленица", они не схожи. "В рассматриваемом товарном знаке присутствует словесный элемент "Золотая", занимающий начальное положение и придающий ему отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску", — отметило патентное ведомство.

Сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, резюмировал Роспатент.