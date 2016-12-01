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В послании Президента РФ сделан очевидный акцент на экономику – Кудрин

Теги: Владимир Путин, Алексей Кудрин, Москва, Россия
14:41 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. В целом, в послании Президента России Владимира Путина сделан очевидный акцент на экономику, экономическая повестка выходит на первый план, такое мнение высказал в своем микроблоге Twitter председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

«Курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии и повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан», - отметил он. Кудрин также выделил высказывание Путина о том, что «без структурных изменений в экономике мы так и будем топтаться на уровне нулевого роста».

Президент в послании Федеральному собранию сказал, что «мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, обновляем существующие отрасли и формируем новые, создаем современные компании, способные работать на мировых рынках. Нужно продолжить идти в этом направлении системно и наступательно». По мнению главы государства, «необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный, выверенный прогноз развития».

Президент поручил «правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике».

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В послании Президента РФ сделан очевидный акцент на экономику – Кудрин

14:41 01/12/2016 В целом, в послании Президента России Владимира Путина сделан очевидный акцент на экономику, экономическая повестка выходит на первый план, такое мнение высказал в своем микроблоге Twitter председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
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