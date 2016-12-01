После неудачной попытки суицида пенсионера заподозрили в незаконном хранении оружия

15:31 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Сотрудники правоохранительных органов по Республике Марий Эл возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и хранения огнестрельного оружия в отношении пенсионера, неделю проходившего с пулей в голове после неудачной попытки самоубийства, сообщает местный информационный портал "Красный город".

По данным издания, следователями было установлено, что 68-летний местный житель в январе этого года изготовил самодельный гладкоствольный огнестрельный пистолет и хранил его дома.

"По словам жителя Йошкар-Олы, несколько дней назад он выстрелил себе в голову, однако остался жив и почти неделю ходил с пулей в виске, пока не пожаловался на плохое самочувствие родственнице. Женщина сразу же вызвала бригаду скорой помощи", - говорится в публикации.

Оружие у пенсионера было изъято и, по итогам проведенной экспертизы, было признано пригодным для стрельбы.



