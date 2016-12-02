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ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак

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Теги: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Москва, Россия
11:16 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак с целью дестабилизировать финансовую систему страны и ряда крупнейших банков, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании "BlazingFast", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, кибератаки должны были начаться 5 декабря этого года и сопровождаться массовой рассылкой SMS-сообщений и публикаций в социальных сетях или блогах провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы РФ, отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения, банкротства. Целями операции могли стать несколько десятков городов страны.

Пресс-служба также отмечает, что в настоящее время ФСБ делает все возможное для нейтрализации угроз информационной и экономической безопасности.

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ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак

11:16 02/12/2016 Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак с целью дестабилизировать финансовую систему страны и ряда крупнейших банков, сообщает пресс-служба ведомства.
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