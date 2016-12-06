Добавить в блог

Код для публикации:

<div style="margin: 0 !important; padding: 15px !important; background: #ffffff !important; border: 1px solid #c0cad1 !important; overflow: hidden !important;"><a href="http://rapsinews.ru"><img src="http://rapsinews.ru/i/logo_toblog.gif" border="0" width="88" height="34" /></a><h3 style="font: 30px/36px Georgia !important; margin: 10px 0 !important;"><a href="http://rapsinews.ru/incident_news/20161206/277284143.html" style="font: 18px/20px Times; color: #000000 !important; text-decoration: none !important; margin: 5px 0 10px 0 !important; padding: 0 !important; font-weight: normal !important;">ФАС уличила производителя соуса из РФ в плагиате дизайна бренда Kikkoman</a></h3><a href="http://rapsinews.ru/incident_news/20161206/277284143.html"><img src="http://rapsinews.ru/images/27728/41/277284123.jpg" width="120" height="83" border="0" style="float: left !important; margin: 3px 10px 0 0 !important;" /></a><div style="overflow: hidden !important; zoom: 1; font: 15px/18px Times !important; color: #4c4c4c !important;"><em style="color: #627b8c;">14:05 06/12/2016</em> Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала актом недобросовестной конкуренции действия ООО "Торговый дом "СанБонсаи" по реализации в РФ соевого соуса, дизайн бутылок которого сходен с известным брендом Kikkoman.<a href="http://rapsinews.ru/incident_news/20161206/277284143.html"><img src="http://rapsinews.ru/i/arrows/red.png" style="margin: 0 0 0 5px;" /></a></div><div style="clear: both !important; font-size: 0 !important; line-height: 0 !important;"></div></div>

Как это будет выглядеть: