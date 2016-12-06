ФАС уличила производителя соуса из РФ в плагиате дизайна бренда Kikkoman
flickr.com/photos
14:05 06/12/2016
"Упаковка (соуса SanBonsai, производимого ТД "СанБонсаи") по своему внешнему виду (дизайну) в целом является схожей до степени смешения с дизайном бутылок для соевого соуса Kikkoman, созданного Кэндзи Экуан в 1961 году и широко известного в мире", — говорится в сообщении.
МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала актом недобросовестной конкуренции действия ООО "Торговый дом "СанБонсаи" по реализации в РФ соевого соуса, дизайн бутылок которого сходен с известным брендом Kikkoman.
Об этом говорится в сообщении ФАС. Ведомство подчеркивает, что антимонопольное дело служба возбудила по заявлению ООО "Мистраль трейдинг", которое является эксклюзивным дистрибьютором компании Кіkkoman Corporation (Япония).
"Упаковка (соуса SanBonsai, производимого ТД "СанБонсаи") по своему внешнему виду (дизайну) в целом является схожей до степени смешения с дизайном бутылок для соевого соуса Kikkoman, созданного Кэндзи Экуан в 1961 году и широко известного в мире", — говорится в сообщении.