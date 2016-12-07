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Старший следователь ГСУ подозревается в получении $50 тыс от адвоката

Теги: Прокуратура и следствие, Коррупция, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
21:17 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Уголовное дело возбуждено в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России подполковника юстиции Сорокина Александра, подозреваемого в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от адвоката, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, Сорокин получил от адвоката взятку в виде денег в сумме 50 тысяч долларов США за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Сорокин задержан и заключён под стражу.

Расследование уголовного дела поручено первому следственному управлению Главного следственного управления СК России.

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Старший следователь ГСУ подозревается в получении $50 тыс от адвоката

21:17 06/12/2016 Уголовное дело возбуждено в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России подполковника юстиции Сорокина Александра, подозреваемого в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от адвоката, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете РФ.
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