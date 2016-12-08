Обвинение в фальсификации предъявлено экс-следователю дела о крушении "Кольской"

Фото: предоставлено ООО "Фертоинг"

11:03 08/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Дальневосточное следственное управление на транспорте (ДСУТ) СК РФ предъявило обвинение своему бывшему следователю Виталию Фердеру в рамках расследования фальсификации доказательств по делу о крушении буровой платформы «Кольская» в 2011 году.

Помощник руководителя ДСУТ Оксана Полшакова по взаимодействию со СМИ подтвердила РАПСИ эту информацию.

Платформа «Кольская», которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в 200 километрах от Сахалина. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.

По данным ДСУТ, непосредственной причиной крушения платформы стала потеря плавучести. «Были повреждены детали носовой опорной колонны наружной обшивки корпуса платформы в нижней части направляющей шахты носовой опорной колонны и затопления всех балластных танков, граничащих с носовой шахтой», - сообщает ведомство.

Обвинение было предъявлено бывшему исполняющему обязанности главного инженера Леониду Бордзиловскому, а также бывшему исполняющему обязанности заместителя генерального директора по безопасности мореплавания Борису Лихвану. По мнению следствия, пренебрежение своими служебными обязанностями Бордзиловского и Лихвана привело к наступлению трагических последствий.