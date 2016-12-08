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Роспатент признал бренд Braun общеизвестным в РФ товарным знаком

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Теги: Товарный знак, Авторское право, Braun, Роспатент, Москва, Россия
11:59 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Роспатент удовлетворил заявление Braun GmbH (Германия) о признании одноименного товарного знака общеизвестными в РФ, говорится в материалах патентного ведомства.

Бренд признан общеизвестным в отношении услуг 7-го класса (блендеры, миксеры, кухонные комбайны), 8-го класса (электрические бритвы, эпиляторы, утюги) и 11-го класса (фены, электрические чайники, кофеварки) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Роспатент отметил, что заявленное обозначение, используемое для соответствующих товаров, известно подавляющему большинству российских потребителей (84%), причем 50% потребителей познакомилось с ним при прямом контакте (видели в продаже, видели в своей семье).

"Таким образом, вышеприведенные результаты социологического исследования и статистического исследования свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на рассматриваемую дату 1 января 2010, с которой испрашивается признание его общеизвестным в РФ товарным знаком, действительно приобрело весьма высокий уровень известности среди российских потребителей", — подчеркнуло патентное ведомство.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Кроме того, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

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Роспатент признал бренд Braun общеизвестным в РФ товарным знаком

11:59 08/12/2016 Роспатент удовлетворил заявление Braun GmbH (Германия) о признании одноименного товарного знака общеизвестными в РФ, говорится в материалах патентного ведомства.
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