Рейтинг@Mail.ru
 
08/12/2016 16:44
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Глава правительства поручил Минстрою учредить фонд помощи дольщикам

Контекст
Теги: Минстрой РФ, Правительство РФ, Дмитрий Медведев, Москва, Россия
13:24 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стать учредителем «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», говорится в постановлении главы Кабмина.

«Цель организации — защита прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве», — говорится в документе. Основные функции организации: формирование фонда за счёт обязательных отчислений (взносов) застройщиков, а также имущества, приобретённого за счёт размещения и инвестирования денежных средств фонда (далее — компенсационный фонд); контроль за поступлением взносов застройщиков в компенсационный фонд; осуществление за счет средств компенсационного фонда выплаты возмещения гражданам — участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве при банкротстве застройщика в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Также установлено, что застройщики производят обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 года в отношении многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости, если госрегистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства производится после 1 января 2017 года.

Утверждены правила размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счёт обязательных отчислений застройщиков, правила обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, а также использования средств фонда.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Глава правительства поручил Минстрою учредить фонд помощи дольщикам

13:24 08/12/2016 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стать учредителем «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», говорится в постановлении главы Кабмина.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Бизнесмен Полонский не признал вину в мошенничестве

15:59 08/12/2016 Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский не признал свою вину в мошенническом хищении денег в особо крупном размере при строительстве элитных жилых комплексов, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

Прокурор попросил 22 года для генерала Сугробова по делу об организации ОПГ

15:42 08/12/2016 Прокурор просит суд приговорить к 22 годам заключения в колонии строгого режима экс-главу ГУЭБиПК МВД России генерала Дениса Сугробова, обвиняемого в организации преступного сообщества, сообщили в четверг РАПСИ в Московском городском суде.

Расследование РАПСИ: реорганизация IKEA как способ ухода от долгов

11:53 08/12/2016 Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. Однако, у экспертов есть подозрения, что реорганизация холдинга ИКЕА в России преследовала и другие противоправные цели. Чтобы разобраться в деталях этого знакового дела, РАПСИ провело собственное журналистское расследование.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера