Глава правительства поручил Минстрою учредить фонд помощи дольщикам

13:24 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стать учредителем «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», говорится в постановлении главы Кабмина.

«Цель организации — защита прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве», — говорится в документе. Основные функции организации: формирование фонда за счёт обязательных отчислений (взносов) застройщиков, а также имущества, приобретённого за счёт размещения и инвестирования денежных средств фонда (далее — компенсационный фонд); контроль за поступлением взносов застройщиков в компенсационный фонд; осуществление за счет средств компенсационного фонда выплаты возмещения гражданам — участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве при банкротстве застройщика в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Также установлено, что застройщики производят обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 года в отношении многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости, если госрегистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства производится после 1 января 2017 года.

Утверждены правила размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счёт обязательных отчислений застройщиков, правила обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, а также использования средств фонда.