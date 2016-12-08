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Пресечен срыв поставок запчастей для вертолетов Ка-52 — ФАС

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
17:37 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение законодательства в действиях поставщика комплектующих изделий для изготовления вертолетов Ка-52 «Аллигатор», говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, в антимонопольную службу поступило заявление от ПАО ААК «Прогресс» на действия АО «Аэроэлектромаш». Заявитель указывал на то, что производитель электротехнического оборудования для авиационной и космической техники отказался поставлять комплектующие изделия по ценам, сформированным в соответствии с законодательством в сфере государственного оборонного заказа.

«По результатам проверки ФАС России установила, что АО «Аэроэлектромаш» исходя из коммерческих интересов предлагало к поставке производимые комплектующие изделия по ценам, более чем в два раза превышающим нормативы, установленные для поставок по государственному оборонному заказу», — говорится в сообщении.

В этой связи, отмечает служба, возникла угроза неисполнения ПАО ААК «Прогресс» принятых обязательств по поставке вертолетов Ка-52 и срыва установленных заданий государственного оборонного заказа. Комиссия ФАС признала в действиях АО «Аэроэлектромаш» нарушение требований части 3 статьи 8 Закона о государственном оборонном заказе и выдала организации обязательное для исполнения предписание по приведению цен в соответствие требованиям законодательства.

«Предписание направлено на предотвращение роста цены и срыва поставок вертолетов Ка-52 в рамках гособоронзаказа», — сказал заместитель начальника управления контроля авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности Филипп Чирков.

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Пресечен срыв поставок запчастей для вертолетов Ка-52 — ФАС

17:37 08/12/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение законодательства в действиях поставщика комплектующих изделий для изготовления вертолетов Ка-52 «Аллигатор», говорится в сообщении ведомства.
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