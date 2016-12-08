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Дело о контрабанде кокаина в бутылках из-под рома передано в суд – ГП РФ

Теги: Прокуратура и следствие, Наркотики, Москва, Россия
21:00 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении Евгения Савченко, обвиняемого в контрабанде наркотических средств и покушении на их сбыт, сообщает в четверг Генеральная прокуратура РФ.

Ведомство отмечает, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Архангельска было утверждено Заместителем Генерального прокурора РФ Виктором Гринем.

По версии следствия, Савченко входил в состав преступного сообщества, занимавшегося до 2015 года контрабандной поставкой крупных партий кокаина из Доминиканской Республики в Российскую Федерацию. Злоумышленники незаконно приобретали кокаин в Доминикане, после чего растворяли вещество в жидкости и разливали в бутылки из-под рома. Бутылки с наркотическим средством переправлялись в Россию под видом алкогольной продукции.

Генпрокуратура также сообщает, что ранее двое участников указанной организованной группы уже были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Расследование дела в отношении других предполагаемых соучастников продолжается в настоящее время.

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Дело о контрабанде кокаина в бутылках из-под рома передано в суд – ГП РФ

21:00 08/12/2016 Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении Евгения Савченко, обвиняемого в контрабанде наркотических средств и покушении на их сбыт, сообщает в четверг Генеральная прокуратура РФ.
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