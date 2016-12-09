Начальник полиции Московского вокзала задержан ФСБ по подозрению в коррупции

10:40 09/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника полиции петербургского Линейного УВД на транспорте Романа Фролова, подозреваемого в получении взятки в 250 тысяч рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в ГСУ.

Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Фролов руководил ЛУВДТ на Московском вокзале. По данным ГСУ, 8 декабря у дома 131 по Московскому проспекту Фролов получил от работника ОАО "РЖД" взятку в сумме 250 тысяч рублей за общее покровительство, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

"Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения", — сказали в ГСУ.

В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО проводится служебная проверка в отношении руководителей и сотрудников ЛУВДТ Московского вокзала.