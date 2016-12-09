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Завершено расследование дела о гибели женщины в ЖК "Алые паруса"

Контекст
Теги: Следственный комитет РФ, Москва, Россия
11:01 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу о гибели женщины в элитном жилом комплексе "Алые Паруса", обвиняемый электромеханик Алексей Белоусов приступает к ознакомлению с материалами дела, сообщили в пятницу РАПСИ в ведомстве.

Белоусов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, в результате некачественного аварийно-технического обслуживания лифтов в "ЖК Алые Паруса" Белоусовым, 14 января этого года произошло обрушение конструкций лифта. В результате обрушения погибла 36 летняя женщина.

"В ходе расследования были назначены шесть комплексных судебных криминалистических экспертиз и судебно-медицинская экспертиза, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и произошедшей аварией. Следствием подробно изучена конструкторская документация указанного лифта, инструкции по эксплуатации завода-изготовителя и производственная инструкция электромеханика по лифтам, устанавливающие нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации указанного лифта, которые электромехаником не выполнялись. Однако следствие планирует привлечь к уголовной ответственности не только работника, чьи действия прямо привели к трагедии, но и лиц из числа его руководства, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. В настоящий время обвиняемый и его защитники в соответствии со статьей 217 УПК РФ приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, по окончанию которого материалы дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения", — сообщает СК.

Решением суда первой инстанции срок заключения под стражу в отношении Белоусова продлен до 13 декабря этого года.

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Завершено расследование дела о гибели женщины в ЖК "Алые паруса"

11:01 09/12/2016 Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу о гибели женщины в элитном жилом комплексе "Алые Паруса", обвиняемый электромеханик Алексей Белоусов приступает к ознакомлению с материалами дела, сообщили в пятницу РАПСИ в ведомстве.
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