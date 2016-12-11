Возбуждено дело о покушении на сотрудника полиции и убийстве его жены

17:14 11/12/2016

МОСКВА, 11 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами СК России по Самарской области по факту покушения на убийство сотрудника полиции и убийства его жены возбуждено уголовное дело, сообщили РАПСИ в ведомстве.

"По данным следствия, в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города Отрадный и его жена, вернувшись домой в частный дом, расположенный в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, обнаружили у себя дома четырех мужчин в масках, которые напали на них. Сотрудник полиции пришел в сознание сегодня утром и вызвал бригаду скорой помощи. Однако его жену, которой были причинены телесные повреждения, в том числе и рубленая рана головы, спасти не удалось и она скончалась. Сотрудник полиции, с травмой головы в настоящее время находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщили РАПСИ в СК.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых, выясняются мотивы совершения преступления.