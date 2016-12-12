Возбуждено дело по факту убийства охотником мужчины, которого он принял за глухаря

Коллаж РИА Новости.

11:20 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами Следственного комитета РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства охотником мужчины, которого он принял за глухаря, сообщает в понедельник ведомство.

Несчастный случай произошел на охоте в Юрьянском районе Кировской области. По версии следствия, днем 10 декабря в лесном массиве, расположенном неподалеку от деревни Кокино Юрьянского района, во время охоты 55-летний мужчина произвел выстрел по силуэту, предполагая, что это глухарь. "В результате его неосторожных действий было причинено огнестрельное ранение груди 43-летнему мужчине, который также охотился в данном районе. От полученного ранения по пути в больницу потерпевший скончался", - сообщает СК.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.