Московский городской суд отметил 84-й день рождения

16:54 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд во вторник отметил 84-й год со дня своего основания, сообщается на официальном сайте суда.

Решение о создании Московского городского суда было принято Народным комиссариатом юстиции РСФСР 13 декабря 1932 года. Таким образом, история столичного суда фактически начала свой отсчет с указанной даты, при этом в годы Великой отечественной войны суд работал в статусе городского военного трибунала.

Первый председатель Мосгорсуда Иван Смирнов приступил к исполнению своих обязанностей 16 декабря 1932 года. Изначально Мосгорсуд располагался в нескольких помещениях Московского областного суда в доме № 13 на улице Воровского (в настоящее время Поварская), однако позже для работы столичного суда выделили отдельное здание на Каланчевской улице. В 2002 году был открыт современный комплекс зданий Московского городского суда на Богородском валу площадью 45 тысяч квадратных метров, а с введением в эксплуатацию апелляционного корпуса в 2012 году площадь занимаемых судом помещений возросла до 62 тысяч квадратных метров.

Мосгорсуд является судом общей юрисдикции города федерального значения Москва и рассматривает дела по первой, кассационной и апелляционной инстанциям в порядке гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Нынешний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова была назначена на свою должность указом Президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2000 года.