Роспатент признал бренд Ozon.ru общеизвестным в РФ товарным знаком

Роспатент

11:52 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Роспатент удовлетворил заявление ООО «Интернет Решения» о признании товарного знака Ozon.ru общеизвестным в РФ, говорится в материалах патентного ведомства. Бренд признан общеизвестным в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (демонстрация товаров в Интернете).

Удовлетворяя заявление компании, ведомство отметило, что широкая известность обозначения подтверждается представленным отчетом, проведенным агентством АС Consulting Market Research. Так, по результатам исследования брендов OZON.ru, OZON.Travel на сентябрь 2013 года, «ozon.ru» занимал первое место без подсказки среди пользователей интернет-магазинов, а по знанию с подсказкой — третье место после avito.ru и Eldorado.ru. При этом бренд занимает первое место по доле покупателей «когда-либо» (6,5 миллиона человек покупали в интернет-магазине «ozon.ru» хотя бы однажды).

Патентное ведомство также подчеркнуло, что увеличение количества посетителей интернет-магазина, расширение ассортимента продукции, а также широкая рекламная кампания по продвижению привели к росту известности обозначения заявителя.

ООО «Интернет Решения» было создано 5 сентября 2000 года. Основная деятельность фирмы направлена на создание торговой площадки в сети Интернет. Для осуществления своей деятельности заявителем в августе 2001 был зарегистрирован сайт «ozon.ru», который используется в качестве интернет-магазина. В последующем для расширения своей деятельности ООО «Интернет Решения» в июле 2013 года были зарегистрированы два других сайта: «ozonru.еu» и «ozonbooks.com».

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Кроме того, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.