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Изъятые у фотографов в Петербурге совы и еноты возвращены государству

Теги: Животные, Санкт-Петербург, Россия
13:03 15/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Комиссия по рассмотрению административных дел при комитете по природопользованию (КПП) Петербурга в четверг рассмотрела дело фотографов, предлагавших туристам снимки с животными, и решила вернуть государству изъятых ушастых сов, занесенных в Красную книгу города, и енотов-полоскунов, а также признала факт незаконного пользования объектами животного мира и оштрафовала фотографов.

Как следует из материалов дела, граждане в туристических местах города — возле Исаакиевского Собора и у Спаса-на-Крови — предлагали туристам города фотографироваться с животными за плату. Одна фотография, по данным Комитета, стоила 300 рублей. Государственные инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию в первые недели декабря изъяли у нарушителей пять сов и трех енотов. Животные были обследованы ветеринарным врачом, который по каждому дал заключения. Состояние сов и енотов говорит о том, что они содержались в плохих условиях, не получали необходимого питания.

"По административным делам гражданам вменялись нарушения статьи 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира", статьи 34 "Виды и способы пользования животным миром", статьи 40 "Права и обязанности пользователей животным миром" федерального закона о животном мире", — сообщили РАПСИ в КПП.

Максимальное наказание за указанные деяния — штраф в размере одной тысячи рублей. Комиссия по административным делам решила, что женщины, дважды задержанные у Исаакиевского Собора за незаконное пользование совами, заплатят штраф в двукратном размере. "Они свою вину признали, несмотря на то, что оказывали сопротивление при изъятии животных. Владельцы енотов, также вызванные на рассмотрение, свою вину не признали. Доказательством вины нарушителей служит видеосъемка сотрудников средств массой информации, приглашенных на изъятие животных, либо государственных инспекторов. Интересно, что на рассмотрение дел о енотах, изъятых в разное время, ответчиками представлялся один и тот же ветеринарный паспорт. Они тоже оштрафованы по максимуму", — сказали в КПП.

Решением заместителя главного государственного инспектора по охране окружающей среды Санкт-Петербурга все животные были возвращены государству.

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Изъятые у фотографов в Петербурге совы и еноты возвращены государству

13:03 15/12/2016 Комиссия по рассмотрению административных дел при комитете по природопользованию (КПП) Петербурга в четверг рассмотрела дело фотографов, предлагавших туристам снимки с животными, и решила вернуть государству изъятых ушастых сов, занесенных в Красную книгу города, и енотов-полоскунов, а также признала факт незаконного пользования объектами животного мира и оштрафовала фотографов.
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