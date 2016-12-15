Патентное ведомство отказало американской фирме в регистрации бренда Absente

Роспатент

13:47 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ американской Absente, LLC в регистрации в качестве товарного знака одноименного бренда, говорится в материалах патентного ведомства.

Фирма хотела зарегистрировать словесное обозначение Absente в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (ликеры).

Роспатент отказал американской Absente, LLC сославшись на неохраняемость словесного элемента ввиду указания на наименование конкретного товара. Служба также отметила, что для остальных товаров, не имеющих отношение к абсенту, слово «Absente» будет являться ложным указанием на вид товара и его свойства.

По мнению заявителя, заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, так как оно не только имеет иное написание, чем наименование товара «абсент», но и воспринимается не как существительное мужского рода «абсент», а как существительное среднего рода.

В то же время палата не согласилась с доводами Absente, LLC, указав, что заявленное обозначение представляет собой искаженное написание видового названия алкогольного напитка абсент.

