Рейтинг@Mail.ru
 
15/12/2016 15:46
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Бренд Carl Faberge зарегистрирован Палатой по патентным спорам

Теги: Товарный знак, Роспатент, Москва, Россия
14:51 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Палата по патентным спорам удовлетворила заявление Faberge Services Limited о регистрации товарного знака Carl Faberge, говорится в материалах патентного ведомства.

Тем самым палата отменила решение Роспатента от 17 ноября 2015 года об отказе регистрации знака. Ведомство, отклоняя заявление о регистрации, указало, что обозначение воспроизводит имя и фамилию одного из руководителей ювелирной фирмы. Поскольку в материалах заявки отсутствовали документы, подтверждающие участие в производстве наследников семьи Фаберже (или их согласие на производство), то, посчитал Роспатент, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, по мнению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. В свою очередь компания Faberge Services Limited в возражении отметила, что является 100% дочерней компанией фирмы Фаберже Лимитед, в состав которой входит наследница семьи Фаберже (правнучка Карла Фаберже) Татьяна Фаберже, гражданка Швейцарии, которая выдала официальное разъяснение своих связей с данной компанией и, на правах ныне здравствующей наследницы семьи Фаберже, разрешение на регистрацию наименования Фаберже (Faberge) в качестве товарных знаков.

Faberge Services Limited подчеркнула, что права компании на бренд признаны по всему миру. В то же время, отметила фирма, бренд не является сходным до степени смешения с другими обозначениями, ввиду очевидно разного общего зрительного впечатления и явно разных смысловых акцентов.

"Коллегия полагает, что представленные заявителем документы свидетельствуют об отсутствии оснований для введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака", - отметила Палата по патентным спорам, удовлетворяя возражение Faberge Services Limited.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Бренд Carl Faberge зарегистрирован Палатой по патентным спорам

14:51 15/12/2016 Палата по патентным спорам удовлетворила заявление Faberge Services Limited о регистрации товарного знака Carl Faberge, говорится в материалах патентного ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Янукович считает беспорядки на Украине в 2014 году госпереворотом

15:11 15/12/2016 Бывший президент Украины Виктор Янукович согласился с доводами искового заявления бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о том, что события на Украине в 2014 году являются государственным переворотом, передает корреспондент РАПСИ из зала Дорогомиловского суда Москвы, где слушается дело.

По делу о покушении на сотрудника полиции и убийстве его жены задержаны 5 человек

15:38 15/12/2016 Следственные органы задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении на начальника ОМВД России по городу Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и его супругу, сообщили в четверг РАПСИ в СК РФ.

ВС Швеции отклонил жалобу держателей расписок ЮКОСа по спору с РФ

12:12 15/12/2016 Верховный суд Швеции отклонил жалобу четырех испанских фондов-держателей американских депозитарных расписок ЮКОСа, добивающихся исполнения решения международного арбитража по спору с РФ, сообщил в четверг генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера