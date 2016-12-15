Бренд Carl Faberge зарегистрирован Палатой по патентным спорам

14:51 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ. Палата по патентным спорам удовлетворила заявление Faberge Services Limited о регистрации товарного знака Carl Faberge, говорится в материалах патентного ведомства.

Тем самым палата отменила решение Роспатента от 17 ноября 2015 года об отказе регистрации знака. Ведомство, отклоняя заявление о регистрации, указало, что обозначение воспроизводит имя и фамилию одного из руководителей ювелирной фирмы. Поскольку в материалах заявки отсутствовали документы, подтверждающие участие в производстве наследников семьи Фаберже (или их согласие на производство), то, посчитал Роспатент, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, по мнению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. В свою очередь компания Faberge Services Limited в возражении отметила, что является 100% дочерней компанией фирмы Фаберже Лимитед, в состав которой входит наследница семьи Фаберже (правнучка Карла Фаберже) Татьяна Фаберже, гражданка Швейцарии, которая выдала официальное разъяснение своих связей с данной компанией и, на правах ныне здравствующей наследницы семьи Фаберже, разрешение на регистрацию наименования Фаберже (Faberge) в качестве товарных знаков.

Faberge Services Limited подчеркнула, что права компании на бренд признаны по всему миру. В то же время, отметила фирма, бренд не является сходным до степени смешения с другими обозначениями, ввиду очевидно разного общего зрительного впечатления и явно разных смысловых акцентов.

"Коллегия полагает, что представленные заявителем документы свидетельствуют об отсутствии оснований для введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака", - отметила Палата по патентным спорам, удовлетворяя возражение Faberge Services Limited.