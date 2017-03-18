Роспотребнадзор выступает против снижения минимальной розничной цены на алкоголь

16:00 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Роспотребнадзор считает недопустимым снижение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию, говорится в сообщении ведомства.

«Проведенный анализ связи заболеваемости с продажей алкогольной продукции показал статистически значимую прямую корреляционную зависимость между количеством проданной алкогольной продукции на душу населения в год и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, и синдромом зависимости от алкоголя», — говорится в сообщении. Любое искажение государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией может привести к ухудшению ситуации, связанной употреблением алкоголя, считает Роспотребнадзор.

Одной из приоритетных задач Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года является снижение уровня потребления и доступности алкогольной продукции для населения, особенно для молодежи, путем ограничения продажи алкогольной продукции по времени и месту, а также за счет применения ценовых и налоговых мер.

Благодаря принятым в рамках реализации концепции мерам за последние семь лет сократились продажи алкогольной продукции в абсолютном алкоголе на душу населения почти на три литра, сообщило ведомство. Также снизилось число случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией на треть, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизмом, уменьшилось на 37%.



