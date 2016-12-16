Врач привлечен к ответственности за игнорирование адвокатского запроса

14:25 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Прокуратура Центрального района Челябинска привлекла главврача психоневрологической больницы к ответственности в виде штрафа за игнорирование адвокатского запроса, говорится в сообщении областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в медицинское учреждение поступил адвокатский запрос о предоставлении информации, касающейся подзащитного. Однако в течение 30 дней ответ на него не был дан, также не были направлены ни уведомление об отказе в предоставлении информации, ни уведомление об отсрочке в ее предоставлении. Тем самым, по мнению прокуратуры, было нарушено положение Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

По фактам выявленных нарушений прокуратура района возбудила в отношении главного врача ГБУЗ «ОКСПНБ N 1» дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.39 КоАП РФ (отказ в предоставлении информации). В настоящий момент постановление суда уже вступило в законную силу, штраф оплачен.

По информации Федеральной палаты адвокатов РФ, это уже не первый случай, когда органы прокуратуры инициируют проверки по фактам нарушения закона об адвокатуре в части предоставления информации на адвокатские запросы. Так, ранее сообщалось о привлечении к ответственности руководителя автосервиса в Самарской области, который аналогично проигнорировал адвокатский запрос, отметили в адвокатской палате.