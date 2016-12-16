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ФАС подозревает Департамент здравоохранения Москвы в нарушении конкуренции

Теги: ОМС, здравоохранение, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
15:54 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции на рынке лабораторных исследований в системе столичного обязательного медицинского страхования (ОМС), говорится в сообщении ведомства.

Служба выдала департаменту здравоохранения города Москвы предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушение закона о защите конкуренции.

По данным ФАС, поводом для выдачи предупреждения стали условия, созданные Департаментом здравоохранения города Москвы, при которых частные медицинские организации, входящие в программу ОМС и предоставляющие услуги на рынке лабораторных исследований, фактически не имеют возможности оказывать соответствующие услуги за счет средств ОМС подведомственным департаменту медорганизациям.

"Департамент здравоохранения города Москвы установил приоритетный порядок обеспечения централизованных клинико-диагностических лабораторий заказами, что приводит к ограничению конкуренции и создает дискриминационные условия на рынке лабораторных исследований в системе ОМС", — сказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

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ФАС подозревает Департамент здравоохранения Москвы в нарушении конкуренции

15:54 16/12/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции на рынке лабораторных исследований в системе столичного обязательного медицинского страхования (ОМС), говорится в сообщении ведомства.
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