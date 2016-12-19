Продавцы "Боярышника" задержаны по делу о массовом отравлении людей в Иркутске

11:38 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Следственный комитет (СК) РФ по Иркутской области задержал двух распространителей спиртосодержащей продукции "Боярышник" в рамках уголовного дела о смертельном отравлении граждан, сообщает в понедельник ведомство.

Ведомство отмечает, что по факту смерти нескольких человек от отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

На данный момент установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн "Боярышник" с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Как предполагается, отравившиеся граждане проигнорировали запрет, вместе с тем вместо этилового спирта по емкостям был разлит метиловый, опасный для здоровья.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась данная жидкость. Установлено свыше 100 точек реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства "Боярышник". Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров.

В СК уточняют, что к настоящему время в медицинские учреждения Иркутска поступили 42 человека, из которых 25 скончались. Следователи уже берут показания у пациентов, чье состояние стабилизировалось, также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



