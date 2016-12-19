Рейтинг@Mail.ru
 
19/12/2016 16:22
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Продавцы "Боярышника" задержаны по делу о массовом отравлении людей в Иркутске

Теги: здравоохранение, Следственный комитет РФ, Иркутская область, Россия
11:38 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Следственный комитет (СК) РФ по Иркутской области задержал двух распространителей спиртосодержащей продукции "Боярышник" в рамках уголовного дела о смертельном отравлении граждан, сообщает в понедельник ведомство.

Ведомство отмечает, что по факту смерти нескольких человек от отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

На данный момент установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн "Боярышник" с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения.  Как предполагается, отравившиеся граждане проигнорировали запрет, вместе с тем вместо этилового спирта по емкостям был разлит метиловый, опасный для здоровья.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась данная жидкость. Установлено свыше 100 точек реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства "Боярышник". Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров.

В СК уточняют, что к настоящему время в медицинские учреждения Иркутска поступили 42 человека, из которых 25 скончались. Следователи уже берут показания у пациентов, чье состояние стабилизировалось, также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 


добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Продавцы "Боярышника" задержаны по делу о массовом отравлении людей в Иркутске

11:38 19/12/2016 Следственный комитет (СК) РФ по Иркутской области задержал двух распространителей спиртосодержащей продукции "Боярышник" в рамках уголовного дела о смертельном отравлении граждан, сообщает в понедельник ведомство.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд включил в реестр ТПК "Яшма" долг перед Сбербанком в 8,6 млрд руб

15:42 19/12/2016 Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов ОАО "Торгово-производственная компания "Яшма" (входит в одноименную группу) задолженность компании перед Сбербанком России в размере более 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Правительство РФ предлагает разрешить рекламу букмекерских контор в СМИ

14:09 19/12/2016 Правительство РФ предлагает внести поправки в законопроект, в частности, допустить возможность рекламы организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в интернете, в СМИ, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также на форме спортсменов или спортивных команд, говорится в сообщении кабинета министров.

Такси идентифицируют

13:54 19/12/2016 Чиновники Роспотребнадзора могут серьезно усложнить деятельность интернет-сервисов и диспетчерских по заказу такси. Под угрозой административных санкций их обязывают сообщать каждому клиенту сведения о конкретном перевозчике и водителе, который будет исполнять заказ.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера