Эксперты обсудили законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан

onf.ru

12:15 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Представители ведомств, банков, судов и арбитражного сообщества на круглом столе обсудили законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан, подготовленный Минэкономразвития РФ, сообщили РАПСИ в Общероссийском профсоюзе арбитражных управляющих.

Закон о банкротстве физических лиц, по мнению профсоюза, не стал спасением для подавляющей части должников из-за дороговизны и сложности самой процедуры. Ситуацию может переломить введение упрощенной схемы банкротства граждан.

Заместитель директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития РФ Михаил Бештоев рассказал участникам, что идею упрощенного банкротства физлиц поддерживают все стороны, в том числе и сами банки. «Мы выступаем за то, чтобы должники, не имеющие никакого имущества, могли пройти процедуру банкротства максимально быстро и просто. Да, они будут нести ответственность за представленные ими данные, и, если они скроют наличие машины или дачи, за этим последует судебное разбирательство. Но огромное количество людей на самом деле ничего не имеют. И им совершенно не нужны недешевые услуги по оценке и реализации имущества. Минэкономразвития эту логику разделяет. Поэтому закон о банкротстве работает уже больше года, ключевые проблемы выявлены уже давно, а поправки мы только обсуждаем. Надо двигаться быстрее!», - заявил представитель ведомства.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев предложил проводить процедуру банкротства гражданина во внесудебном порядке, если его долг составляет меньше 500 тысяч рублей.

Член ЦК Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, один из соавторов альтернативного законопроекта об упрощенном банкротстве граждан Иван Рыков, что рассчитывает на то, что при вступлении в силу закона банки будут чаще реструктурировать долги, чтобы избежать банкротства должника. Он рекомендует гражданам вместе с заявлением о банкротстве сразу писать заявление на реструктуризацию долга. «Банки будут идти на уступки, так как в ином случае потеряют больше. Но остается еще проблема: сейчас Банк России воспринимает реструктурированный кредит как плохой, и по нему идет 100% начисление нормы резерва. Если же регулятор пойдет навстречу и уменьшит процент, у банков будет больше мотивации идти на реструктуризацию долга гражданина», отметил он. По большинству спорных пунктов консенсус найден, и новелла, скорее всего, вступит в силу в июле 2017 года, рассказали в профсоюзе.

Бештоев подчеркнул, что в тексте подготовленного ведомством законопроекта будут учтены замечания, прозвучавшие от участников рынка.