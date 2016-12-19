Журналистка Forbes обратилась в суд из-за изменения редакционной политики

17:30 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Обозреватель отдела расследований объединенной редакции Forbes Елена Зубова, уволившаяся из издания по собственному желанию, обратилась с иском в Хамовнический суд Москвы из-за изменения редакционной политики, сообщила она на своей странице в Facebook.

Зубова опубликовала в социальной сети выписку об уплате госпошлины в Хамовническом суде, подписав, что рассчитывает встретиться в суде с Федотовым (прим. — Александром Федотовым, владельцем компании Artcom Media Group (AGMG).

В более ранней публикации журналистка заявила о своем увольнении в связи с "изменением редакционной политики" и отказом от принятых редакцией стандартов.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова сообщила РАПСИ, что исковое заявление в настоящее время в суд не поступало.