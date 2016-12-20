В связи с убийством российского посла в Турции возбуждено уголовное дело

07:00 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту убийства чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова, сообщает ведомство.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

"Девятнадцатого декабря неизвестный открыл огонь по присутствующим на фотовыставке "Россия глазами турок" в турецкой столице, в результате чего был ранен посол РФ Андрей Карлов, который впоследствии скончался.

Видеозаписи произошедшего дают следствию основания полагать, что действия и высказывания нападавшего связаны с его отношением к позиции Российской Федерации в сфере противодействия международному терроризму.

Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, была введена в российское законодательство в рамках так называемого "антитеррористического пакета Яровой", который усиливает ответственность за преступления терроризма, и фактически является имплементацией норм международного права, касающихся борьбы с различного рода группировками и отдельными лицами, использующими в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе и террористические акты", - сообщает СК.

В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление причастных к нападению на российского дипломата лиц, в том числе будут направлены запросы о правовой помощи турецким компетентным органам, уточнили в ведомстве.