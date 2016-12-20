После предупреждения ФАС оператор Tele2 допущен в метрополитен Москвы

RIA Novosti, Igor Zarembo

12:04 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Московский метрополитен исполнил предупреждение столичного УФАС России и разрешил ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) разместить оборудование для мобильной связи, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Служба отмечает, что решению проблемы отсутствия связи предшествовало заявление ООО «Т2 Мобайл» на действия ГУП «Московский метрополитен» в УФАС. Сотовый оператор обвинил метрополитен в создании дискриминационных условий по размещению необходимого оборудования в помещениях метро и в подвижных составах.

«Согласно пояснениям ООО «Т2 Мобайл», метрополитен требовал от компании дополнительную плату за размещение оборудования, что не применялось до этого к другим операторам сотовой связи и ставило участников рынка в неравное положение», - подчеркивается в сообщении.

Московское УФАС выявило в действиях метрополитена признаки нарушения антимонопольного законодательства, выдав ГУП «Московский метрополитен» предупреждение о прекращении нарушения и недопущении дискриминационных условий для участников рынка.

Метрополитен исполнил предупреждение УФАС и заключил договор с ООО «Т2 Мобайл». В результате, ущемление интересов абонентов сотового оператора прекращено, резюмирует ФАС.