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ООО "Юнайтед Пресс" выдавало рекламу за редакционный материал — УФАС

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
17:36 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Московским УФАС России возбуждено 28 дел по признакам нарушения закона о рекламе в результате плановой проверки ООО "Юнайтед Пресс", говорится в сообщении ведомства.

"В информационных статьях, которые размещало издательство, особый акцент был сделан на преимуществах популярных товаров, текст был адресован неопределенному кругу лиц, явно направлен на формирование и поддержание интереса к товарам и их продвижение на рынке, при этом статьи были замаскированы под редакционный материал", — отмечается в сообщении.

По итогам проведенной проверки, подчеркивает УФАС установлено, что в информационных материалах присутствуют все признаки рекламы. Ведомство выдаст ООО ООО "Юнайтед Пресс" предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.

По остальным делам издательства УФАС проводит дополнительные проверки.

"Согласно закону о рекламе, размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой "реклама" или пометкой "на правах рекламы", — резюмирует антимонопольный орган.

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ООО "Юнайтед Пресс" выдавало рекламу за редакционный материал — УФАС

17:36 20/12/2016 Московским УФАС России возбуждено 28 дел по признакам нарушения закона о рекламе в результате плановой проверки ООО "Юнайтед Пресс", говорится в сообщении ведомства.
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