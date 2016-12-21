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ФАС пресекла ограничение конкуренции в сфере оборонного заказа

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
12:55 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пресекла ограничение конкуренции на рынке поставки комплектующих изделий к самоходному зенитно ракетно-пушечному комплексу типа "Панцирь", говорится в сообщении ведомства. 

Служба подчеркивает, что в злоупотреблении доминирующим положением были уличены АО "КБП" и АО "ЦКБА". По данным ФАС, общества в 2014-2016 годах заключили договоры на закупку комплектующих для самоходного зенитно ракетно-пушечного комплекса у ЗАО "Феррит Спб". 

Служба установила, что на соответствующем товарном рынке действовали два производителя: ЗАО "Феррит Спб" и ОАО "Завод Магнетон". "АО "КБП" и АО "ЦКБА" заключали договоры только с ЗАО "Феррит СПб" без проведения конкурcных процедур, а в 2016 году ЗАО "Феррит Спб" было определено единственным поставщиком продукции в конструкторской документации. Таким образом, действия АО "КБП" и АО "ЦКБА" ущемили права и законные интересы ОАО "Завод Магнетон"", - подчеркивается в сообщении. 

Решением ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства АО "КБП" и АО "ЦКБА" признаны нарушившими закона о защите конкуренции в части создания препятствий доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Предписание антимонопольного органа, выданное по результатам рассмотрения дела, исполнено в полном объеме, отмечает служба. 

"Как правило, сектор ОПК отличается от "традиционных гражданских" рынков отсутствием конкуренции в связи с уникальностью поставляемой продукции. Вместе с тем, данное дело является примером того, что на определенных уровнях кооперации идет конкурентная борьба. Злоупотребление покупателем своим доминирующим положением по отношению к поставщикам (монопсония) не допустимо", - сказал начальник управления контроля авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности Дмитрий Брыкин.

 

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ФАС пресекла ограничение конкуренции в сфере оборонного заказа

12:55 21/12/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пресекла ограничение конкуренции на рынке поставки комплектующих изделий к самоходному зенитно ракетно-пушечному комплексу типа "Панцирь", говорится в сообщении ведомства.
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