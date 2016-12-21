Прекращено дело профессора о клевете в адрес зампредседателя краевого суда

13:32 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Следственный комитет в связи с отсутствием состава преступления прекратил уголовное преследование профессора, доктора юридических наук, историка права и заслуженного юриста России Ларисы Свечниковой, ранее подозреваемую в клевете в адрес заместителя председателя Ставропольского краевого суда Олега Козлова и судьи Георгиевского городского суда Елены Росиной, сообщил РАПСИ адвокат Андрей Сабинин.

"Для проведения необходимых экспертиз нам отказали в предложенных нами экспертных учреждениях. Тем не менее, проведенные по инициативе следствия лингвистические и три автороведческие экспертизы, в том числе в Москве, не подтвердили авторство профессора. В постановлении о прекращении дела сказано, что для вывода о виновности подозреваемого необходимы бесспорные доказательства, с очевидностью указывающие на совершение им преступления. По данному делу таких доказательств не имеется", — рассказал Сабинин.

Как следует из материалов дела, 23 января этого года на сайте "Хуже.Нет" появился критический материал "Судебная система РФ — Ставропольский краевой суд: на краю пропасти", подписанный Людмилой Артамоновой. Упомянутые в тексте в том числе судьи Олег Козлов и Елена Росина посчитали, что в отношении них распространены "заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию". В феврале было возбуждено уголовное дело о клевете (статья 128.1 Уголовного кодекса РФ), в сентябре дело было передано для дальнейшего расследования из отдела полиции № 1 Ставрополя в межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю. Подозреваемой по делу стала известный в регионе профессор Свечникова.