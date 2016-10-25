Сколько стоит пассажир

Фото: Татьяна Межина

11:00 25/10/2016

Противоречивое законодательство не защищает пассажиров международных рейсов российских авиакомпаний. Наследникам жертв авиакатастроф приходится доказывать причиненный ущерб и довольствоваться порой унизительными компенсациями.

Особые права на возмещение имеют также пострадавшие в аэропорту – получившие травмы до вылета или после приземления. Так, на минувшей неделе в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту падения женщины на внезапно остановившемся эскалаторе в аэропорту «Пулково».

Иду на грозу

В течение десятилетий развития гражданской авиации отечественное законодательство вообще не предусматривало каких-либо фиксированных компенсаций за причинение вреда жизни или здоровью пассажира воздушного судна. Близкие погибших могли в общем порядке требовать возмещения морального вреда и ущерба от смерти кормильца. Перевозчики обязаны были страховать каждого пассажира всего на тысячу МРОТ (100 тысяч рублей).

Общественный резонанс получила ситуация с выплатой возмещений близким 160 пассажиров самолета Ту-154, в августе 2006 года выполнявшего рейс из Анапы в Санкт-Петербург и упавшего под Донецком. По суду родственникам удалось получить в среднем по 200 тысяч рублей за «душу». Хотя причиной катастрофы стали исключительно действия экипажа, пытавшегося преодолеть грозовой фронт, в том числе в целях экономии топлива.

Принятые уже в декабре 2007 года поправки в Воздушный кодекс РФ увеличили «стоимость жизни» авиапассажиров до 2 миллионов рублей. Правда, вступило в силу новое требование только с 2010 года. В результате родственникам 82 пассажиров лайнера Boeing-737 авиакомпании «Нордавиа» (она же «Аэрофлот-Норд»), разбившегося в Перми в сентябре 2008 года, было выплачено всего по 100 тысяч рублей.

Вместе с тем действующий размер страховки является минимальной гарантированной компенсацией – в судебном порядке потерпевшие вправе требовать полного возмещения вреда, в том числе морального. Например, в авиакатастрофе Ту-134 под Петрозаводском погиб заместитель директора ООО «Ферронордик Машины» Владимир Степанов. Члены его семьи – мать-пенсионер, супруга и дочь – предъявили иск авиакомпании «РусЭйр», сменившей название на «Атлас Джет». Тверской районный суд Москвы обязал перевозчика полностью возместить причиненный смертью кормильца вред, в том числе обеспечить ежемесячные индексируемые выплаты ребенку до достижения им совершеннолетия.

Через суд вынуждена была взыскивать компенсацию и мать нападающего хоккейного клуба «Локомотив» Александра Галимова, погибшего в катастрофе под Ярославлем. Страховая компания «Лексгарант» настаивала, что родство не является доказательством нахождения на иждивении. «Воздушный кодекс РФ предусматривает выплату страхового возмещения в пределах лимита ответственности пропорционально между всеми лицами, имеющими право на получение страхового возмещения в равных долях», – констатировал Московский городской суд, удовлетворяя иск потерпевшей.

Примечательно, что жизнь пилотов и стюардесс самолетов законодатели изначально оценили всего в 100 тысяч рублей, в этом году размер обязательной страховки для экипажей увеличился до 1 миллиона рублей. Специалисты видят в этом намек: большинство авиакатастроф в России происходит из-за так называемого человеческого фактора – по вине пилотов.

Небеса обетованные

Намного сложнее получить возмещение близким погибших пассажиров международных рейсов. Вместо Воздушного кодекса РФ в этом случае применяется Варшавская конвенция, принятая еще в 1929 году. Она исключает выплату даже минимальных компенсаций, возлагает на потерпевших бремя доказывания вины перевозчика и реальный размер вреда, а также ограничивает возмещение суммой в 250 тысяч франков (примерно 20 тысяч долларов). «Но это не означает, что именно она будет выплачена, – поясняет партнер адвокатского бюро «Юсланд» Всеволод Байбак. – Если застраховавшая ответственность авиаперевозчика страховая компания не придет к какому-то соглашению с наследниками погибшего пассажира, размер компенсации будет определяться судом».

Совсем иные стандарты установлены Монреальской конвенцией 1999 года, которую ратифицировало уже 120 стран. Она предусматривает выплату за жизнь пассажира до 100 тысяч специальных прав заимствования Международного валютного фонда (СПЗ), то есть около 150 тысяч долларов, причем независимо от вины авиакомпании. Россия, наряду с Белоруссией, Узбекистаном, Гондурасом, Зимбабве и еще 27 странами, от подписания новой конвенции пока уклоняется, придерживаясь «варшавских обязательств» 87-летней давности.

Однако доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Николай Остроумов указывает на много «но». Во-первых, Варшавская конвенция применима только при оформлении бумажного билета, который сейчас практически не используется. Поэтому если родственники пассажиров поставят этот вопрос в суде – авиакомпаниям придется нести неограниченную ответственность. Во-вторых, размер выплаты зависит от юрисдикции аэропорта отправления и прибытия. Например, если гражданин купил билет «Москва – Дубай – Москва», то действует Варшавская конвенция, если же «Дубай – Москва – Дубай» – Монреальская, так как Объединенные Арабские Эмираты ее подписали. Причем это касается как отечественных, так и иностранных перевозчиков. «То есть иностранным авиакомпаниям очень выгодно возить россиян», – поясняет Николай Остроумов.

Эксперт также отмечает, что соотечественники все активнее используют иностранные институты правосудия. Например, родителям некоторых погибших в катастрофе над Боденским озером детей (Ту-154 «Башкирских авиалиний» столкнулся с грузовым Boeing-757) удалось через испанские суды взыскать по 300 тысяч долларов. Иски были предъявлены американским производителям оборудования, неисправность которого отчасти способствовала созданию аварийной ситуации.

Большинство опрошенных авиакомпаний уклонилось от комментариев. А вот «Ютэйр» де-факто предложил пассажирам самим позаботиться о наследниках, купив за 300 рублей полис «Безоблачный перелет». В случае смерти обладателя такой страховки его близким обещают выплатить аж по 300 тысяч рублей.

Давай расстанемся у трапа...

Через суд чаще всего вынуждены получать компенсацию и пострадавшие в инцидентах в аэропортах. Ведь по закону воздушная перевозка включает в себя период с момента прохождения пассажиром предполетного досмотра и до покидания им аэродрома назначения.

Например, в марте 2012 года пассажирка авиакомпании «Сибирь» Чернякова получила тяжелую травму на перроне новосибирского аэропорта «Толмачево». Экспертиза пришла к выводу, что причинами несчастного случая явились сложные метеоусловия, а также личное невнимание потерпевшей (она была обута в осенние сапоги на низкой и скользкой подошве без каблука). Однако зафиксированные «небольшие участки льда» позволили суду возложить ответственность на администрацию аэропорта, которая не обеспечила безопасность пассажира.

Другой клиент авиакомпании «Сибирь» – гражданка Чернова, подскользнулась, спускаясь по трапу в аэропорту Омска. Перевозчик утверждал, что после посадки самолет уже не являлся источником повышенной опасности, ступеньки трапа выполнены с противоскользящим рифлением, наледь и снег на них отсутствовали, а падение произошло из-за неосторожных действий самой пассажирки. Служители Фемиды согласились с доводами авиакомпании, отклонив иск потерпевшей.

А вот виновником падения Маргариты Афанасьевой в подмосковном «Домодедово» суд признал авиакомпанию «Трансаэро», клиентом которой была потерпевшая. Причиной несчастного случаи послужили обледенелые ступеньки трапа. В пользу ставшей инвалидом пассажирки взыскали утраченный заработок в 284 тысячи рублей и полмиллиона – в счет возмещения морального вреда. Требования о компенсации расходов на лечение и стоимости тура в Прагу, в которую так и не долетела Маргарита Афанасьева, суд отклонил.

Родителям Ивана Епишина, получившего черепно-мозговую травму при падении с верхней площадки трапа в петербургском «Пулково», удалось взыскать со страховой компании «СОГАЗ» миллион рублей. Впоследствии страховщик возместил эту сумму с управляющей компании аэропорта – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». В рамках расследования были доказаны факт использования ею ненадлежащего оборудования – самоходного трапа с демонтированным лючком, а также вина сотрудников аэропорта в нарушении правил безопасности.



Для справки

По данным Федеральной службы воздушного транспорта, за последние пять лет в России произошло 848 авиационных происшествия, в том числе 465 катастроф. В них погибло 2,1 тысячи человек, почти 1,5 тысячи пострадало.

Сбор за страхование гражданской ответственности перевозчиков в 2015 году превысил 3,5 миллиарда рублей, выплаты – 418 миллионов (11,9 процента).

Павел Нетупский