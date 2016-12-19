Такси идентифицируют

flickr.com/Jeremy Richardson

13:54 19/12/2016

Чиновники Роспотребнадзора могут серьезно усложнить деятельность интернет-сервисов и диспетчерских по заказу такси. Под угрозой административных санкций их обязывают сообщать каждому клиенту сведения о конкретном перевозчике и водителе, который будет исполнять заказ.

По действующему законодательству деятельность по перевозке пассажиров легковым такси может осуществляться компаниями и индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующее разрешение. Но в большинстве случаев даже крупные операторы («Таксовичкоф», «Везет» и другие), равно как и популярные интернет-сервисы («Яндекс-такси», Gett и Uber), не имеют своего автопарка – перевозчиками выступают партнеры, автомобили которых работают в «ливрее» (окраске) известного бренда.

Чьи шашечки?

Против такой практики выступил Роспотребнадзор. Ведь по закону клиенту до заключения договора должна предоставляться достоверная информация об исполнителе – наименовании перевозчика, его адресе, номере лицензии (разрешения) и другие сведения. Кроме того, владельцы такси обязаны разместить на передней панели автомобиля наименование перевозчика и условия оплаты проезда, информацию о надзорных органах и визитную карточку водителя с фотографией.

Одним из первых в ущемлении прав пассажиров было уличено тюменское ООО «Эверест» – оператор службы заказа такси «НонСтоп». Эта компания выполняла функцию диспетчерской службы, однако рекламировала услуги такси, то есть воспринималась пользователями как непосредственный исполнитель. Кроме того, оператор не контролировал наличие разрешений у своих партнеров – компаний и предпринимателей, которым передавались заказы. «Используя в распространяемой информации слово «такси» так, как оно зафиксировано в названном коммерческом обозначении, ООО «Эверест» должно осознавать ответственность за то, что по вызову через его диспетчерскую службу автомобиля к заказчику должен прибыть транспорт, отвечающий требованиям законодательства, предъявляемым к легковому такси, под управлением водителя, имеющего разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, прошедшего предрейсовый медицинский осмотр, на технически исправном автомобиле», – заключил арбитражный суд, подтверждая законность наложенного на компанию штрафа.

Нарушал права потребителей на информацию и интернет-агрегатор Uber (ООО «Убер Текнолоджи»). Проанализировав его деятельность, Роспотребнадзор пришел к выводу, что оператор вводит пользователей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги: заказывая перевозку с помощью мобильного приложения Uber или через сайт, клиент не получает сведения об исполнителе. «У потребителя складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber за предоставлением услуги по перевозке (такси)», – констатировали в ведомстве, налагая на компанию административный штраф в 100 тысяч рублей.

Арбитражный суд Москвы и апелляционная инстанция подтвердили законность и обоснованность таких санкций. Также ООО «Убер Текнолоджи» Роспотребнадзор выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Служители Фемиды уже подтвердили законность и обоснованность таких требований. В самой компании не согласны с принятыми решениями и намерены их обжаловать, разъяснить свою позицию оператор не пожелал.

А вот в деятельности другого популярного интернет-сервиса – Gett (ООО «ГетТаксиРус») служители Фемиды не усмотрели нарушений. Как и некоторые конкуренты, этот оператор не предоставлял информацию о перевозчике – данные об исполнителе пассажир мог получить, только уже сев в такси, из размещенной на передней панели карточки. Однако, устанавливая мобильное приложение, каждый пользователь подтверждал (акцептовал) условия лицензионного соглашения, по существу исключающие любые обязательства и ответственность сервиса: «Пользователь соглашается с тем, что все услуги предоставляются «как есть»... ООО «ГетТаксиРус» не несет ответственности за соблюдение/несоблюдение партнерами своих обязательств перед пользователем, а также за достоверность информации, предоставленной партнерами. ООО «ГетТаксиРус» является лишь информационным связующим звеном между пользователем и партнерами», – отмечалось в документе. Суд счел такие ограничения достаточными, так как пассажир достоверно извещался о том, что оператор не является перевозчиком. Все претензии Роспотребнадзора были отвергнуты, окончательное решение вступило в законную силу.

Клиент вправе знать

В то же время некоторые интернет-агрегаторы предупредили претензии чиновников. Так, при заказе такси через сервис «Яндекс-такси» клиент получает информацию о конкретном исполнителе, его телефоне, номере и марке машины, данные о водителе и так далее. Хотя даже на сайте журналисту РАПСИ не удалось найти сведений о номере разрешения и подтверждение прохождения водителем медосмотра. Кроме того, оговорку «таксопарк может взимать дополнительные платежи», не указанные даже в подробном прейскуранте, вряд ли можно считать гарантией достоверности предоставленной информации о ценах.

Глава партнерства «Петербургское такси» Александр Холодов поддерживает претензии надзорных органов к интернет-сервисам: «Отсутствие информации о конкретном исполнителе нарушает права потребителя. В частности, клиенту не ясно, кто несет ответственность за качество исполненной услуги, если он заказал такси через интернет-сервис или диспетчера. Сервис, индивидуальный предприниматель (таксопарк) или водитель? Поэтому необходимо узаконить предоставление потребителю как минимум минимально необходимых для правильного выбора сведений (название, ИНН и так далее). Получив их, например, в SMS-сообщении, клиент вправе отказаться, если перевозчик его не устраивает. Кроме того, по моему мнению, те же диспетчерские и интернет-сервисы не вправе позиционировать себя как службы такси. Либо должны брать на себя полную юридическую ответственность за перевозку», – убежден Александр Холодов.

В компании «Таксовичкоф», также использующей водителей с собственной лицензией, в целом одобряют инициативы Роспотребнадзора о необходимости предоставления информации о перевозчике до заключения договора: «Однако данный вопрос требует разумного подхода. По смыслу законодательства информация об услуге доводится до потребителей в целях предоставления возможности сделать правильный выбор. Но потребитель сам вправе определять объем сведений, достаточных ему для принятия решения. Учитывая, что некоторая информация обычно доступна на сайте компаний, предоставляющих услуги такси, мы полагаем излишним обязывать перевозчика сообщать потребителю информацию о соблюдении им требований законодательства, если от последнего не поступит соответствующего запроса», – пояснили в пресс-службе компании.

Урегулировать деятельность посредников по заказу таксомоторов должен специальный федеральный закон, проект которого был одобрен в первом чтении больше двух лет назад. Он возлагает на диспетчерские обязанность информировать пассажира о конечном исполнителе (в том числе предоставлять данные о разрешении). Но нести ответственность последний должен только за достоверность передачи таких сведений. В профильном комитете Госдумы поддержали такую инициативу, тогда как Правительство России рекомендовало парламентариям отклонить законопроект. Рассмотрение его во втором чтении ожидается до конца этого года.

Для справки

В Москве выдано 44,3 тысячи разрешений на перевозку пассажиров легковым такси, в Санкт-Петербурге – почти 35 тысяч.

Павел Нетупский