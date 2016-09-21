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Подозреваемому в организации взрыва в Нью-Йорке предъявлены обвинения – СМИ

Теги: Терроризм, Ахмад Хан Рахами, США
11:58 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен – РАПСИ, Александр Панфилов. Прокуратура США предъявила афганцу Ахмаду Хану Рахами, задержанному в связи с взрывами в Нью-Йорке и Нью Джерси, обвинения по десяти пунктам, включая применение оружия массового поражения, и охарактеризовала его как джихадиста, сообщает в среду агентство Reuters.

В материалах обвинения утверждается, что Рахами приобрел компоненты взрывных устройств на Ebay, снял на видео свое испытание кустарно изготовленной им взрывчатки и вел дневник, в котором выразил возмущение «бойней борцов за свободу», которую США устроили в Афганистане, Ираке, Сирии и Палестине.

Наряду с организацией взрыва на Манхэттене, в результате которого ранения получили около тридцати человек, обвинения, выдвинутые против Рахами, также включают закладку взрывного устройства, сработавшего в парке в штате Нью Джерси, несработавшей самодельной бомбы в нью-йоркском районе Челси и еще нескольких  устройств, обезвреженных полицией на станции в Элизабет, Нью Джерси.

Материалы обвинения и приложенные к ним письменные показания агентов ФБР содержат первые официальные утверждения о том, что произошедший инцидент являлся террористическим актом. Эта оценка была озвучена официальным представителем Белого дома.

Документы также содержат доказательства причастности Рахами к преступлению, в частности, материалы видеонаблюдения и анализ оставленных на взрывных устройствах отпечатков пальцев.

В случае доказательства вины задержанного по пунктам применения оружия массового поражения ему грозит пожизненное заключение.

В дополнение к обвинениям, предъявленным Рахами федеральной прокуратурой, прокуратура штата Нью Джерси обвиняет его в покушении на совершение убийства первой степени и незаконном владении оружием в связи с перестрелкой с полицией, произошедшей в ходе задержания Рахами.

ФБР признало, что задержанный находился на контроле в этой организации с 2014 года, однако полученные материалы, как утверждается в заявлении агентства, «не выявили связей с терроризмом».

Рахами был задержан в понедельник в штате Нью Джерси после перестрелки с полицией, в ходе которой он получил несколько огнестрельных ранений, и его состояние пока не позволяет полиции провести подробный допрос.

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Подозреваемому в организации взрыва в Нью-Йорке предъявлены обвинения – СМИ

11:58 21/09/2016 Прокуратура США предъявила афганцу Ахмаду Хану Рахами, задержанному в связи с взрывами в Нью-Йорке и Нью Джерси, обвинения по десяти пунктам, включая применение оружия массового поражения, и охарактеризовала его как джихадиста, сообщает в среду агентство Reuters.
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