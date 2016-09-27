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Ярошенко согласился на выдачу в РФ из США — СМИ

Сюжет: Суд по делу летчика Константина Ярошенко
Контекст
Теги: Экстрадиция, Константин Ярошенко, США, Россия
14:17 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Адвокат, представляющий интересы российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего двадцатилетний срок заключения в США, заявил, что его подзащитный подписал согласие на экстрадицию в Россию, сообщает во вторник американское издание RFE/RL.

Как сообщает издание, адвокат Алексей Тарасов в интервью российскому агентству ТАСС отметил, что власти США объявили Ярошенко о необходимости подписания этого документа в рамках формальной процедуры экстрадиции.

Документ, подписанный Ярошенко, потребовался американским властям в рамках процедуры, предусмотренной Страсбургской конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года.

Издание также ссылается на уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, который заявил, что «информация, поступившая нам от адвоката, укладывается в русло нашей работы, которую мы продолжаем по обеспечению скорейшего возвращения Константина Ярошенко на родину».

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Наказание Ярошенко отбывает в тюрьме в Форт-Диксе (штат Нью-Джерси).

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Ярошенко согласился на выдачу в РФ из США — СМИ

14:17 27/09/2016 Адвокат, представляющий интересы российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего двадцатилетний срок заключения в США, заявил, что его подзащитный подписал согласие на экстрадицию в Россию, сообщает во вторник американское издание RFE/RL.
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