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JIT публикует предварительные результаты расследования катастрофы МН-17

Сюжет: Катастрофа малайзийского Boeing в Донецкой области
Контекст
Теги: Авиакатастрофы, Нидерланды
17:25 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен – РАПСИ. Прокуратура Нидерландов разместила в среду на своем официальном сайте пресс-релиз Объединенной следственной группы (Joint Investigative Team, JIT), в котором представлены предварительные результаты уголовного дела о катастрофе Боинга Малазийских Авиалиний МН-17 на Украине в июле 2014 года.

Согласно предварительным выводам международной группы, включающей Австралию, Бельгию, Малайзию, Украину и возглавляемой Нидерландами, гибель авиалайнера была вызвана ракетой класса «земля – воздух» «Бук» 9М38, выпущенной с поля возле населенного пункта Первомайское, которое, как утверждается в докладе, на момент катастрофы контролировалось ополчением.

Специалисты, привлеченные к расследованию, исключили иные сценарии развития событий, то есть технические неполадки, теракт на борту самолета и атаку на малазийский Боинг со стороны другого летательного аппарата, что подтвердили и данные, предоставленные Россией несколько дней назад.

По мнению JIT, эти выводы основываются на целом комплексе доказательств, полученных при исследовании обломков авиалайнера, поражающих элементов, найденных на месте его падения, и останков погибших.

Кроме того, следственная группа утверждает, что ей удалось установить большую часть пути доставки пусковой установки на место запуска и ее эвакуации, опираясь на перехваты телефонных переговоров, свидетельские показания, видеозаписи, размещенные в социальных сетях, а также некое нигде прежде не публиковавшееся видеосвидетельство. В своем пресс-релизе JIT заявила, что установка была доставлена с территории России, размещена возле поселка Первомайское, откуда и произвела пуск ракеты по малазийскому авиалайнеру, и, несколько позже, вывезена обратно в РФ.

В то же время, следователи отказались предоставить какие-либо данные по подозреваемым в гибели самолета. По данным группы, к катастрофе и транспортировке «Бука» тем или иным образом причастны более ста человек и расследование в этом отношении еще далеко от завершения, в частности, по вопросу о том, получили ли операторы пусковой установки команду на поражение Боинга, или приняли это решение самостоятельно.

JIT продолжает собирать свидетельские показания по делу о катастрофе, а соглашение о работе группы было продлено до 1 января 2018 года.

Сведения, представленные в пресс-релизе JIT, были подвергнуты сомнению со стороны Минобороны самопровозглашенной ДНР, представитель которого заявил, что в распоряжение следственной группы так и не были предоставлены данные со спутников США и РЛС Украины.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек. Киев обвинил в крушении лайнера ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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JIT публикует предварительные результаты расследования катастрофы МН-17

17:25 28/09/2016 Прокуратура Нидерландов разместила в среду на своем официальном сайте пресс-релиз Объединенной следственной группы (Joint Investigative Team, JIT), в котором представлены предварительные результаты уголовного дела о катастрофе Боинга Малазийских Авиалиний МН-17 на Украине в июле 2014 года.
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