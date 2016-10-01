Лондонский суд вернется к судьбе активов Пугачева в марте

Yandex photo

20:36 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен – РАПСИ. В середине марта 2017 года в лондонском суде должны состояться слушания касательно находящихся под арестом активов бизнесмена Сергея Пугачева, сообщил в пятницу Алексей Дудко, партнер юридической фирмы Hogan Lovells в России, глава практики разрешения споров.

Арестованные активы формально находились под управлением траста, но на деле, согласно позиции английского суда, принадлежали Пугачеву на правах бенефициарного владельца, поскольку он являлся протектором и учредителем траста, что запрещено английским правом, рассказал Дудко на конференции «Разрешение коммерческих споров с участием сторон из стран СНГ».

Представитель Hogan Lovells пояснил, что подразумевается в английском праве под «трастом», главным отличием которого является полное отчуждение прав собственника. По его словам, в случае если учредитель траста, бенефициар и протектор – одно лицо и при этом доказывается наличие единственного бенефициара, нарушается структура траста. «Получается, что передача имущества в траст носит фиктивный характер, что недопустимо по английскому праву, - сообщил Дудко. – «Дело Межпромбанка» осложнялось еще тем, что траст был дискреционным, то есть в его структуре доверительный управляющий имел полномочия по передаче активов и доходов с них определенной группе лиц».

При этом английский суд, который вынес распоряжение о раскрытии в том числе информации об активах траста, продемонстрировал новаторский подход, рассказал представитель Hogan Lovells. По его словам, изначально Пугачев был обязан раскрыть информацию лишь о принадлежавших ему активах. Соответствующее распоряжение было вручено Пугачеву Майклом Робертсом, партнером Hogan Lovells в Лондоне, куда бизнесмен приехал, чтобы поздравить свою гражданскую супругу с Днем рождения. Распоряжение было вручено у цветочного магазина, что было должным образом зафиксировано и впоследствии признано английским судом.

По словам Дудко, Пугачев раскрыл информацию лишь о тех активах, о которых, как ему представлялось, и так было известно, заявив, что он является дискреционным бенефициаром в новозеландских трастах. «Мы сразу пошли в суд и получили более широкий судебный приказ, обязывающий Пугачева предоставить информацию о трастах, - рассказал партнер Hogan Lovells. – Позднее выяснилось, что Пугачев был протектором пяти новозеландских трастов».

По словам Дудко, в какой-то момент возник резонный вопрос: казалось бы, Пугачев раскрыл информацию об активах, но было совершенно неясно, как генерируются средства для содержания недвижимости, яхт. «Стало понятно, что средства поступают из трастов. Вскрылось также, что директором четырех из пяти трастов был личный юрист Пугачева, что давало основания для того, чтобы требовать больше информации в английском суде, - пояснил Дудко. - Когда ситуация начала серьезно накаляться, Пугачев сбежал во Францию».

Пугачеву было запрещено покидать Великобританию в марте 2015 года. Он попытался оспорить изъятие у него паспортов и запрет на выезд, но ему было отказано в разрешении на подачу соответствующей жалобы. По словам его представителя, Пугачев покинул Англию из соображений безопасности, поскольку на него готовилось покушение.

В Великобритании Пугачев в феврале этого года был приговорен к двум годам заключения по обвинению в неисполнении распоряжений лондонского суда.

Предприниматель обратился с жалобой в Постоянную палату третейского суда в Гааге в сентябре 2015 года, заявив преследовании его в России по политическим мотивам, угрозе безопасности ему и членам его семьи, а также об изъятии у него ряда многомиллиардных активов. Нанесенный ему ущерб Пугачев оценил в 12 миллиардов долларов.