ЕСПЧ присудил фигуранту "Болотного дела" 12,5 тыс евро за нарушение его прав

11:23 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Владимир Ядута. Страсбургский суд обнародовал во вторник решение по двум жалобам фигуранта «Болотного дела» Ярослава Белоусова, признав нарушения по четырем статьям Европейской конвенции о защите прав человека (далее — Конвенция) и присудив заявителю в качестве компенсации 12,5 тысячи евро.

Белоусов, будучи студентом Московского государственного университета, участвовал в так называемом «Марше миллионов» — акции протеста на Болотной площади в центре Москвы в мае 2012 года. Акция вылилась в столкновения с правоохранительными органами и сопровождалась задержаниями гражданских активистов.

Белоусов был задержан 9 июня того же года, ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти. Сам Белоусов заявил, что никаких массовых беспорядков не было, имели место отдельные стычки протестующих с полицией, вызванных общей сумятицей. При этом молодой человек не отрицал того, что в какой-то момент кинул в сторону стражей порядка некий предмет, который, по его словам, не причинил никому вреда.

Белоусов провел в предварительном заключении более 20 месяцев. Его ходатайства об избрании другой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, неоднократно отклонялись, несмотря на медицинское заключение о том, что у него бронхиальная астма и проблемы со зрением. В феврале 2014 года Белоусов наряду с другими семью фигурантами уголовного дела был признан виновным и приговорен Замоскворецким районным судом Москвы к 2,5 годам лишения свободы. Позднее срок заключения был сокращен до 2 лет 3 месяцев. Учитывая время, проведенное в предварительном заключении, Белоусов вышел на свободу 8 сентября 2014 года.

Молодой человек обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с первой жалобой еще в декабре 2012 года. Вторая жалоба в Страсбургский суд была подана в сентябре 2014 года. Белоусов заявил, что решение о его аресте было необоснованным в нарушение статьи 5 Конвенции, гарантирующей право на свободу и безопасность личности. Кроме того, он сообщил о нарушении статьи 3 Конвенции, запрещающей пытки, в связи с условиями предварительного заключения и обеспечения слушаний в российском суде. В частности, на время слушаний Белоусова, по его свидетельству, помещали либо в металлическую клетку, либо в прозрачный бокс, в котором отсутствовала вентиляция (Большая палата ЕСПЧ в июле 2014 года подтвердила, что содержание в клетке в судах РФ ущемляет достоинство подсудимых — см. «дело Свинаренко — Сляднева»).

Наряду с этим Белоусов обратил также внимание на наличие других проблем, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушении его права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции). Наконец, молодой человек заявил о нарушении статьи 10 (свобода выражения мнения), статьи 11 (Свобода собраний и объединений) и статьи 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции, связывая свое уголовное преследование лишь с желанием властей предотвратить повторение протестных акций.

Страсбургский суд признал нарушение прав Белоусова по статье 3, 5, 6 и 11.