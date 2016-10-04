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Срок дисквалификации Шараповой снижен до 15 месяцев - CAS

Контекст
Теги: теннис, Допинг, WADA, Спортивный арбитражный суд (CAS), Мария Шарапова, Швейцария
16:40 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт – РАПСИ. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) во вторник обнародовал решение по спору между российской теннисисткой Марией Шараповой и Международной федерацией тенниса (ITF), постановив сократить срок дисквалификации спортсменки с двух лет до 15 месяцев.

Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года, сообщается в пресс-релизе CAS.

С 1 января 2016 года в силу вступил перечень запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), в который впервые был включен мельдоний. В марте 2016 года ITF проинформировала Шарапову о том, что этот препарат был обнаружен в сданных ей на Открытом чемпионате Австралии пробах. Отказавшись от проверочного анализа, теннисистка признала ненамеренное нарушение антидопинговых правил.

В июне 2016 года независимый трибунал, назначенный ITF для рассмотрения дела российской спортсменки, дисквалифицировал ее на два года. Шарапова оспорила это решение в CAS, утверждая, что не использовала препарат для улучшения своих возможностей, и что срок назначенного ей наказания должен быть снижен в связи с незначительностью нарушения. В свою очередь, ITFнастаивала на оставлении в силе решения независимого трибунала.

Рассмотрев аргументы сторон, CAS нашел возможным сократить срок квалификации Шараповой до 15 месяцев. При этом суд в Лозанне указал, что при разборе дела и вынесении решения учитывал лишь степень ответственности, которую теннисистка должна понести в связи с тем, что не проверила на соответствие антидопинговым правилам препарат, принимаемый ей в течение долгого времени.

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Срок дисквалификации Шараповой снижен до 15 месяцев - CAS

16:40 04/10/2016 Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) во вторник обнародовал решение по спору между российской теннисисткой Марией Шараповой и Международной федерацией тенниса (ITF), постановив сократить срок дисквалификации спортсменки с двух лет до 15 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года
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Срок дисквалификации Шараповой снижен до 15 месяцев - CAS

16:40 04/10/2016 Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) во вторник обнародовал решение по спору между российской теннисисткой Марией Шараповой и Международной федерацией тенниса (ITF), постановив сократить срок дисквалификации спортсменки с двух лет до 15 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года

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