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Россиянка подозревается в вымогательстве у экс-губернатора Нью-Йорка - СМИ

Теги: Вымогательство, США
11:09 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт – РАПСИ. Россиянка Светлана Захарова (Светлана Трэвис), заявившая об избиении ее бывшим губернатором Нью-Йорка Элиотом Спитцером, задержана по подозрению в вымогательстве, сообщает во вторник издание New York Post.

По данным издания,в феврале на пульт дежурного службы спасения 911 поступил звонок из фешенебельного отеля на Манхэттене. Звонившая женщина сообщила о том, что у нее повреждено запястье. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили разбитый бокал и капли крови на полу. Находившийся в гостиничном номере Спитцер сообщил, что все в порядке.

Захарова, которую увезли в больницу, сообщила, в свою очередь, что бывший губернатор набросился на нее, попытавшись задушить, после того, как она сообщила о своем намерении съездить в Россию. По ее словам, она опрокинула бокал и порезалась в ходе ссоры. Впоследствии она изменила показания, в какой-то момент отказавшись дать этому делу ход, и покинула США, сообщает New York Post.

Спитцер заявил о мошенничестве и попытке вымогательства, обратившись в Верховный суд Нью-Йорка с исковым заявлением. Бывший губернатор утверждал, что Захарова угрожала «разрушить его жизнь», если он не перечислит ей деньги, и даже связалась по социальной сети с одной из его дочерей. Позднее Спитцер, однако, отозвал поданное в суд заявление.

Адам Кауфман, адвокат Спитцера, в связи с задержанием россиянки заявил New York Post, что пока не обладает полной информацией и что его клиент в любом случае намерен сотрудничать с прокуратурой, которая проводит расследование.

Между тем Захаровой может быть предъявлено также обвинение в подлоге в связи с другим инцидентом. По данным другого американского издания – New York Daily News, россиянка подозревается в предоставлении подложных документов для заключения договора аренды.

По информации американских СМИ, россиянка работает элитной девушкой по вызову, и в 2014 году якобы она написала статью для одного сетевого издания под названием Sex Is Sex, But Money Is Money («Секс – это секс, а деньги – это деньги»).

Что касается Спитцера, то до того как занять губернаторское кресло, он был генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Он добровольно ушел в отставку в марте 2008 года, когда стало известно о том, что пользовался услугами девушек по вызову и тратил на них в том числе бюджетные средства.

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Россиянка подозревается в вымогательстве у экс-губернатора Нью-Йорка - СМИ

11:09 11/10/2016 Россиянка Светлана Захарова (Светлана Трэвис), заявившая об избиении ее бывшим губернатором Нью-Йорка Элиотом Спитцером, задержана по подозрению в вымогательстве, сообщает во вторник издание New York Post.
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Россиянка подозревается в вымогательстве у экс-губернатора Нью-Йорка - СМИ

11:09 11/10/2016 Россиянка Светлана Захарова (Светлана Трэвис), заявившая об избиении ее бывшим губернатором Нью-Йорка Элиотом Спитцером, задержана по подозрению в вымогательстве, сообщает во вторник издание New York Post.

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