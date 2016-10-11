ЕСПЧ признал нарушение прав Каспарова, не долетевшего в Самару в 2007 году

12:58 11/10/2016

МОСКВА, 10 окт – РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обнародовал во вторник решение по жалобе оппозиционера Гарри Каспарова, который не попал в мае 2007 года на "Марш несогласных" в Самаре.

Жалоба была подана в ЕСПЧ в ноябре 2007 года. В ней говорилось о том, что Каспаров, который собирался вылететь в Самару, наряду с другими лицами, намеревавшимися также принять участие в акции, был задержан в московском аэропорту "Шереметьево". По версии правоохранительных органов, причиной задержания явились подозрения в нарушении порядка оформления авиабилетов. Сам оппозиционер расценил задержание как воспрепятствование его участию в акции протеста и, как следствие, нарушение его прав на свободу выражения мнения и свободу собраний.

Согласно поданной в ЕСПЧ жалобе, у Каспарова были изъяты удостоверение личности и авиабилет при попытке зарегистрироваться на рейс. В сопровождении сотрудников полиции он якобы был препровожден в специальное помещение, где на протяжении пяти часов проводился его допрос. Каспаров обратился впоследствии с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов, однако в возбуждении дела ему было отказано, поданный в Головинский районный суд Москвы иск отклонен.

В возражениях, направленных в Страсбургский суд российской стороной, говорилось, что у Каспарова был конфискован лишь авиабилет в связи с подозрениями в нарушении его оформления. В действиях сотрудников правоохранительных органов не было обнаружено никаких нарушений, поскольку они действовали на основании оперативной информации о возможном мошенничестве и данных Министерства внутренних дел.

Страсбургский суд в связи с инцидентом признал нарушение прав оппозиционера по двум статьям Европейской конвенции о правах человека (далее Конвенция): статье 5, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность и статье 11, в которой говорится о свободе собраний и объединений.

Примечательно, что ранее ЕСПЧ признал также нарушение прав Каспарова в связи с его арестом на "Марше несогласных" в Москве в том же 2007 году и последовавшим за этим судебным разбирательством. За нарушение правил проведения мероприятия было арестовано и оштрафовано восемь человек, включая Каспарова, в отношении которого было возбуждено административное дело. ЕСПЧ признал нарушение статей 6 и 11 (Право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по жалобе оппозиционера, присудив ему в качестве компенсации 10 тысяч евро.